Corea del Nord: Assemblea popolare suprema convocata il 10 aprile (9)

- L’infrastruttura sanitaria nordcoreana, gravata dal duro regime sanzionatorio internazionale imposto a quel paese, è fragile e disomogenea, e sconta l’inconsistenza delle forniture di energia elettrica e acqua potabile, oltre alla carenza di farmaci. Secondo Choi Jung-hun, ex medico nordcoreano fuggito in Corea del Sud nel 2012, “se si verificasse un’epidemia, il sistema nordcoreano non avrebbe speranze”. Secondo l’Ufficio Onu per il coordinamento degli affari umanitari, la Corea del Nord sconta una carenza di “medicinali essenziali, reagenti di laboratorio e strumenti diagnostici, medici e terapeutici per gli interventi sanitari critici ed emergenziali”. (segue) (Git)