Corea del Sud: attivo partite correnti aumenta a febbraio (2)

- Le esportazioni della Corea del Sud sono rimaste sostanzialmente stabili nel mese di marzo, anche se gli esperti si aspettano cali sostenuti nelle prossime settimane, a causa dei cali dei prezzi e della domanda globale causati dalla propagazione della pandemia di coronavirus. Le esportazioni sudcoreani sono ammontate a 46,9 miliardi di dollari lo scorso anno, in calo dello 0,2 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Il dato è notevole, perché conseguito a dispetto di un calo annuo dei prezzi delle esportazioni dell’11,7 per cento, compensato però da un aumento delle spedizioni del 13,1 per cento, il balzo maggiore da 17 mesi a questa parte. Seul gode anche delle prestazioni relative allo scorso anno, che era stato segnato da un drastico calo delle esportazioni sudcoreane. Secondo fonti ministeriali, il lieve calo delle esportazioni a marzo è stato inferiore a quanto paventato dal governo, e sinora le esportazioni verso i principali partner commerciali del paese si sono mantenute relativamente stabili. (segue) (Git)