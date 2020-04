Corea del Sud: attivo partite correnti aumenta a febbraio (4)

- Il governo della Corea del Sud, al pari di diverse altre economie alle prese con la pandemia di coronavirus, ha deciso di ricorrere alla cosiddetta “helicopter money”, tramite stanziamenti diretti di denaro contante in favore delle famiglie. Gli stanziamenti avverranno sotto forma di “fondi emergenziali per la mitigazione dei disastri”, ed andranno alla quasi totalità dei nuclei familiari, fatta eccezione per i redditi più elevati. Lo ha annunciato oggi il presidente sudcoreano, Moon Jae-in. Moon ha anche illustrato i piani per l’approvazione di un ulteriore bilancio suppletivo subito dopo le elezioni generali del 15 aprile. Il piano, discusso dal governo nel corso di una sessione di emergenza del consiglio economico, prevede lo stanziamento di un milione di won (circa 820 dollari) per i nuclei familiari di quattro persone dal reddito lordo pari o inferiore al 70 per cento della media nazionale. Secondo le stime del governo, avranno diritto al contributo 14 milioni di famiglie sudcoreane, per un totale di 35 milioni di persone. (segue) (Git)