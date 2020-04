Coronavirus: Egitto, sette nuovi decessi e altri 149 positivi

- Sale a 85 il numero dei decessi a causa della Covid-19 in Egitto, mentre il totale dei contagiati è di 1.322. E' quanto emerge dai dati diffusi dal ministero della Salute, secondo cui nelle ultime 24 ore sono morte sette persone e altri 85 sono risultati positivi al test. Tutti i nuovi casi sono tornati da paesi stranieri o hanno interagito con i casi precedentemente annunciati. Il totale delle persone guarite è di 259. "L'88 per cento dei casi ha sintomi lievi, mentre il 7 per cento ha sintomi medi, il 3 per cento ha sintomi acuti e soltanto il 2 per cento è in stato critico", ha annunciato il ministro della Salute Hala Zayed. Il 30 per cento dei morti è deceduto prima dell'arrivo negli ospedali.(Cae)