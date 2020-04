Bulgaria: il parlamento la revisione di bilancio e le modifiche allo stato d'emergenza

- Il parlamento bulgaro ha approvato in seconda lettura ieri sera poco prima della mezzanotte (le 23 in Italia) la revisione del bilancio per il 202 e gli emendamenti alla legge sullo stato d’emergenza. La revisione del bilancio, approvata dal Consiglio dei ministri la scorsa settimana, fissa un obiettivo di disavanzo del Pil del 2,9 per cento e aumenta il massimale annuo dei prestiti per il 2020 a 10 miliardi di lev (circa 5,11 miliardi di euro). Questa somma sarà destinata a coprire l'aumento della spesa pubblica per aiutare le imprese a superare l'interruzione causata dalla pandemia di Covid-19. Gran parte del dibattito è stato dedicato agli emendamenti alla legge sullo stato di emergenza, una discussione che ha mostrato l’isolamento dei parlamentari socialisti, mentre altri partiti dell'opposizione hanno appoggiato le modifiche alla legge del governo. Gli emendamenti includono delle modifiche alle scadenze di alcuni procedimenti giudiziari e offrono inoltre a tribunali e istituzioni statali la possibilità di tenere delle sedute in videoconferenza. (segue) (Bus)