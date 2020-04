Bulgaria: il parlamento la revisione di bilancio e le modifiche allo stato d'emergenza (2)

- Le modifiche volte ad aiutare le aziende a pagare i salari dei loro dipendenti prevedono che lo Stato coprirà il 60 per cento dei contributi previdenziali e sanitari, in modo che i datori di lavoro e i loro dipendenti non debbano sobbarcarsi integralmente tali contributi. Il dibattito più acceso è stato causato dal tema degli stipendi dei parlamentari che, secondo la legge bulgara, servono da base per il calcolo dello stipendio degli altri alti uffici. Alla fine della discussone, è stata approvata all'unanimità una proposta del partito di maggioranza Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (Gerb) che prevede la donazione degli stipendi dei parlamentari e i salari del governo per l’intera durata dello stato d’emergenza agli enti indicati per contrastare l’epidemia di Covid-19 . (Bus)