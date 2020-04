Energia: Saipem, assemblea del 29 aprile, depositate liste rinnovo del Collegio sindacale

- Saipem comunica che sono state depositate nei termini di legge due liste di candidati alla carica di Sindaco, in vista dell’Assemblea convocata per il 29 aprile 2020 (unica convocazione), per deliberare sulla nomina del Collegio sindacale. Lo riferisce oggi un comunicato stampa di Saipem. La lista (“Lista n.1”) dei candidati per il Collegio sindacale, presentata congiuntamente da Eni e Cdp Industria (la cui partecipazione è complessivamente pari al 43,095 per cento del capitale sociale ordinario di Saipem), è così composta: Sezione sindaci effettivi: Giulia De Martino e Norberto Rosini. La Sezione sindaci supplenti: Maria Francesca Talamonti. La lista (“Lista n. 2”) dei candidati per il Collegio sindacale, presentata congiuntamente dagli azionisti: Amundi Asset Management Sgr S.p.A. gestore del fondo Amundi risparmio Italia; Anima Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Anima alto potenziale Italia, Anima iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.p.A. gestore del fondo Arca azioni Italia; Eurizon capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti Italian Equity Opportunities, Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia azioni, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity International – Fid Funds – Sicav; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram investimenti Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano azioni Italia, Piano bilanciato Italia 50, Piano bilanciato Italia 30; Interfund Sicav – Interfund Equity Italy; Generali Investments Partners Sgr S.p.A. gestore del fondo Alleanza obbligazionario; Generali Investments Luxembourg S.A. – Generali Investments Sicav; Legal and General Assurance (Pension Managament) Limited; Mediolanum gestione fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi Mediolanum flessibile futuro Italia, Mediolanum flessibile sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, che detengono complessivamente l’1,07188 per cento (azioni n. 10.836.389) del capitale sociale ordinario di Saipem, è così composta: Sezione Sindaci effettivi: Giovanni Fiori (candidato che, indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi si intende proposto quale presidente dell’Organo di controllo ai sensi di legge). Sezione Sindaci supplenti: Francesca Michela Maurelli. (segue) (Com)