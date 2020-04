Energia: Saipem, assemblea del 29 aprile, depositate liste rinnovo del Collegio sindacale (2)

- Le liste e la relativa documentazione richiesta dalla normativa vigente verranno messe a disposizione del pubblico entro i termini di legge (e quindi entro l’8 aprile 2020) presso la sede sociale, sul sito internet della Società - sezione “ Governance – Assemblea degli Azionisti”, presso Borsa Italiana S.p.A. e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket Storage”. Si fa presente che sono state pubblicate sul sito internet della Società, sezione “Governance – Assemblea degli azionisti”, le proposte che, ai sensi della raccomandazione del Codice di autodisciplina rivolta agli azionisti di riferimento (art. 9 e relativo Commento), saranno formulate all’Assemblea congiuntamente da Eni S.p.A. e Cdp Industria S.p.A., e la proposta che verrà formulata all’Assemblea da Cdp Industria S.p.A. sulla conferma di Alessandra Ferone quale consigliere. Tenuto conto che l’intervento dei soci in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il rappresentante designato, si invita ogni altro avente diritto di voto, che intenda formulare in Assemblea proposte di deliberazione sugli argomenti all’ordine del giorno, a presentarle in anticipo trasmettendole entro il 14 aprile 2020 con le modalità di seguito indicate: a) a mezzo e-mail all’indirizzo segreteria.societaria@saipem.com ovvero b) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo saipem@pec.saipem.com. (segue) (Com)