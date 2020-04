Energia: Saipem, assemblea del 29 aprile, depositate liste rinnovo del Collegio sindacale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legittimazione a formulare le proposte dovrà essere confermata con idonea documentazione che comprovi la legittimazione all’esercizio del diritto di voto del proponente alla data della record date (20 aprile 2020) ed il rilascio di delega al rappresentante designato per la partecipazione all’Assemblea medesima. Le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito Internet della Società entro il 15 aprile 2020, al fine di consentire agli aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente, anche tenendo conto di tali nuove proposte, e di consentire al rappresentante designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime. Resta ferma la facoltà degli azionisti di utilizzare i mezzi di comunicazione a loro disposizione per far conoscere agli altri azionisti le proposte che intendono presentare in Assemblea. Saipem è una società leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell’energia e delle infrastrutture. È una one company organizzata in cinque divisioni di business (E and C Offshore, E and C Onshore, Drilling Offshore, Drilling Onshore, Xsight dedicata all’ingegneria concettuale). Saipem è un global solution provider che, con capacità e competenze distintive e asset ad alto contenuto tecnologico, individua soluzioni mirate a soddisfare le esigenze dei propri clienti. Quotata alla Borsa di Milano, è presente in più di 70 paesi del mondo e impiega 32mila dipendenti di 120 diverse nazionalità. (Com)