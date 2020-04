Cina: a Pechino ripresi progetti di costruzione metropolitane e ferrovie sospesi per epidemia

- A Pechino sono ripartiti tutti i progetti di costruzione di metropolitane e ferrovie che erano stati sospesi a causa della pandemia di coronavirus. Lo ha reso noto l'Ufficio centrale dei grandi progetti della capitale cinese. Zhou Guanghui, direttore del Dipartimento di sicurezza e qualità dell'Ufficio, ha affermato che la città ha pianificato 21 progetti di transito ferroviario con un investimento di 34 miliardi di yuan (4,8 miliardi di dollari) in immobilizzazioni quest'anno. L'elenco comprende sezioni di 16 linee metropolitane per una lunghezza totale di 304,6 chilometri e cinque progetti ferroviari chiave per una lunghezza complessiva di 132,1 chilometri. Nel cantiere della Linea 19 della metropolitana nel centro urbani, Kou Dingtao, direttore tecnico del progetto, ha dichiarato ch eprima di riprendere i lavori sono stati effettuati test di acido nucleico per 1.500 lavoratori. (Cip)