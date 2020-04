Migranti: Alarm Phone, 80 persone in fuga dalla Libia in mare da oltre 24 ore

- L'organizzazione non governativa Alarm Phone ha ricevuto una chiamata da una barca in pericolo con 80 persone in fuga dalla Libia. Lo riferisce l'Ong su Twitter. "Dicono di essere fuggite dalla Libia la scorsa notte e di non avere più benzina. Le autorità competenti sono informate. Devono essere soccorse e portate in un portosicuro in Europa", scrive l'Ong. Alarm Phone aggiunge: "Le persone in pericolo erano in contatto con l'Mrcc (Centro di coordinamento per il salvataggio in mare) Roma, che ha detto che stanno arrivando i soccorsi, ma ci dicono: 'Abbiamo chiamato il numero italiano tante volte, continuano a dirci che arrivano i soccorsi ma non arrivano mai. Siamo qui da un giorno intero. Abbiamo freddo'". Rivolgendosi alla Guardia costiera, lOng si domanda quando verranno soccorse e portate in un porto sicuro le 80 persone. "Sono in mare da più di 24 ore, senza cibo e senza acqua. Le loro vite sono in pericolo e ogni minuto può essere fatale", conclude Alarm Phone. (Res)