Cuba-Cina: coronavirus, Pechino consegna forniture mediche per l'emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha consegnato ieri una donazione di forniture mediche a Cuba per contribuire ad arginare la diffusione di Covid-19 sull'isola. Secondo quanto riferisce l'agenzia ufficiale di stampa cinese "Xinhua", 500 termometri a infrarossi, duemila set di indumenti protettivi, 10 mila mascherine chirurgiche e molti occhiali e copriscarpe donati dal governo cinese sono arrivati a Cuba domenica sera. Inoltre, nello stesso giorno, sono arrivati sull'isola 10 mila tute protettive e 100 mila mascherine donate dalla cinese Zhengzhou Yutong Bus Co., uno dei principali produttori di autobus del mondo. "Siamo fermamente convinti che Cuba sarà in grado di sconfiggere l'epidemia grazie alla gestione efficiente del suo governo e del suo popolo", ha detto l'ambasciatore cinese a Cuba, Chen Xi, durante la cerimonia di consegna presso la sede del ministero cubano della Sanità pubblica avvenuta ieri. Altre donazioni dalla Cina arriveranno nei prossimi giorni, ha aggiunto Chen. "Ringraziamo il governo cinese per il suo sostegno. Questa è una chiara prova della reciproca collaborazione e amicizia tra Cuba e Cina", ha affermato Luis Fernando Navarro, viceministro della Sanità pubblica di Cuba.(Cip)