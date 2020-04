Giappone: coronavirus, Abe proclama stato di emergenza, rinvia blocco totale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altre 83 persone sono risultate positive al nuovo ceppo di coronavirus nella città di Tokyo ieri, 6 aprile. Il dato è stato comunicato dal governo metropolitano della capitale giapponese, che aveva confermato 143 casi nella giornata di sabato. Il numero totale dei contagi da Covid-19 a Tokyo è ora di 1.033, il più elevato tra le 47 prefettura giapponesi. Nella capitale giapponese aumentano le misure spontanee di isolamento sociale e le chiusure temporanee di attività commerciali, come sollecitato dalle autorità. La scorsa settimana il totale delle infezioni registrate in Giappone ha superato la soglia di 2.500, incluse le centinaia di casi a bordo della nave da crociera Diamond Princess e i soggetti contagiati rimpatriati da Wuhan, in Cina. Nella prefettura di Chiba 20 casi di infezione sono stati confermati all’interno di una struttura per anziani. (segue) (Git)