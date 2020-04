Giappone: coronavirus, Abe proclama stato di emergenza, rinvia blocco totale (4)

- Il gruppo di esperti mobilitato dal governo giapponese per fronteggiare la pandemia di coronavirus ha messo in guardia ieri dal rischio di un collasso del sistema sanitario nazionale, nel caso prosegua il marcato aumento dei casi di contagio registrato di recente in alcune delle principali aree urbane del paese. Gli esperti hanno raccomandato ulteriori misure di auto-isolamento e distanziamento sociale nelle aree interessate dai focolai di infezione, per ridurre al minimo la propagazione del coronavirus. Nella loro ultima lista di raccomandazioni al governo, gli esperti hanno riconosciuto che il Giappone ha scongiurato sinora il rischio di un “aumento esplosivo” delle infezioni verificatosi in altre aree del globo, ma hanno avvertito che i sistemi sanitari di Tokyo e delle prefetture di Kanagawa, Aichi, Osaka e Hyogo sono sotto crescente pressione e che “contromisure drastiche vanno assunte il prima possibile”. Il governo giapponese ha annunciato proprio ieri la distribuzione gratuita di mascherine per il viso a 50 milioni di famiglie giapponesi. (segue) (Git)