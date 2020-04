Giappone: coronavirus, Abe proclama stato di emergenza, rinvia blocco totale (5)

- Mercoledì, 1° aprile, il governo del Giappone ha annunciato anche l’estensione del divieto d’ingresso ai cittadini stranieri provenienti da 73 paesi e regioni, pari a circa un terzo del mondo, per contrastare la propagazione del nuovo coronavirus. Le misure restrittive sono state estese ai paesi dell’Africa e delle Americhe. I nuovi divieti sono divenuti effettivi il 2 aprile. Il divieto d’ingresso si estenderà anche ai cittadini stranieri con residenza permanente in Giappone e ai loro coniugi, persino se cittadini giapponesi. “Abbiamo deciso di rafforzare le misure di controllo dei confini in risposta all’aumento esplosivo dei casi di contagio all’estero”, la spiegato Abe. (segue) (Git)