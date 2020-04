Giappone: coronavirus, Abe proclama stato di emergenza, rinvia blocco totale (6)

- Il governo giapponese ha diramato la scorsa settimana un avviso di viaggio per i propri cittadini, sconsigliando loro di recarsi in 50 paesi, inclusi Stati Uniti e Cina, per non esporsi al rischio di contrarre il nuovo coronavirus. L’avviso è il passo inferiore a quello di massima allerta previsto dai protocolli del ministero degli Esteri giapponese, che non ha ancora optato per la sollecitazione ad “evacuare immediatamente” un paese o un’area e ad “evitare tutti i viaggi per qualunque ragione”. Il governo del Giappone ha irrigidito ulteriormente i provvedimenti di restrizione agli ingressi tesi a contrastare la pandemia di coronavirus: il paese è stato chiuso ai cittadini stranieri in arrivo dagli Stati Uniti, da gran parte dell’Europa e dagli interi territori della Cina e della Corea del Sud. (segue) (Git)