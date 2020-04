Giappone: coronavirus, Abe proclama stato di emergenza, rinvia blocco totale (8)

- I consumatori di Tokyo sono corsi ad accumulare generi alimentari e di prima necessità venerdì, in risposta alla prospettiva di un possibile blocco della capitale per frenare l’aumento dei casi di contagio da coronavirus. Gli scaffali di numerosi supermercati e negozi di generi alimentari sono rimasti vuoti. United Supermarkets Holdings, che gestisce le catene di supermercati Maruetsu, Kasumi e MaxValu, con un totale combinato di 162 punti vendita nella sola area di Tokyo, ha annunciato di aver mobilitato personale aggiuntivo per garantire l’approvvigionamento dei negozi a fronte del maggiore flusso di acquirenti. Il gruppo della distribuzione al dettaglio Aeon ha annunciato un aumento degli ordini ai fornitori in risposta a un “aumento inatteso della domanda”. Entrambi i gruppi hanno anche riferito un brusco aumento degli ordini online. “I consumatori devono mantenere la calma”, ha dichiarato un dirigente del settore citato dal quotidiano “Nikkei”. “La situazione è differente da quella delle mascherine, c’è cibo a sufficienza per tutti”. (segue) (Git)