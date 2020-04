Giappone: coronavirus, Abe proclama stato di emergenza, rinvia blocco totale (10)

- Il consiglio dei ministri del governo giapponese ha approvato il mese scorso il testo del disegno di legge che consentirebbe al primo ministro, Shinzo Abe, di proclamare lo stato di emergenza nazionale, se reso necessario da un ulteriore allargamento dell’epidemia di coronavirus nel paese. Abe, criticato per l’iniziale rilassatezza della risposta iniziale all’emergenza sanitaria, chiede da giorni il sostegno dell’intero arco parlamentare per preparare gli strumenti necessari allo “scenario peggiore”. Se approvato, il disegno di legge andrebbe ad emendare una legge approvata nel 2013 per gestire i nuovi tipi di influenza e altre malattie infettive, e garantirebbe poteri straordinari, ad esempio in materia di ordine pubblico, per un periodo di due anni. I partiti di opposizione sostengano che l’impianto della legge già in vigore sia sufficiente a fronteggiare l’emergenza. (Git)