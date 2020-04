Indonesia: coronavirus, governo approva restrizioni sociali a Giacarta (2)

- Il numero dei casi confermati di coronavirus in Indonesia è aumentato a 2.491 ieri, 6 aprile, e oltre la metà dei casi è concentrata a Giacarta, dove è condensata anche la gran parte della scarsa capacità nazionale di diagnosi tramite test. L’Associazione dei medici dell’Indonesia ha chiesto al governo di fare di più per garantire la protezione del personale medico, ed ha messo in guardia dal trattamento di pazienti affetti da Covid-19 senza le adeguate misure protettive. Già 18 operatori sanitari indonesiani avrebbero perso la vita a causa del virus, e altri 100 sarebbero rimasti contagiati nella sola Giacarta. (segue) (Inn)