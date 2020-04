Indonesia: coronavirus, governo approva restrizioni sociali a Giacarta (8)

- Diversi ministeri hanno attivato procedure di telelavoro per i loro dipendenti, e lo stesso hanno fatto le aziende di proprietà statale per i dipendenti che si servono dei mezzi di trasporto pubblici o di età superiore a 50 anni. La maggior parte delle aziende nell’area di Jakarta non hanno ancora potuto rispondere agli indirizzi del governo, e la decisione di ridurre gli orari di attività dei servizi di trasporto pubblico urbano a Giacarta si è rivelato controproducente, causando vasti affollamenti di persone presso le principali stazioni e fermate della metropolitana e degli autobus. (Inn)