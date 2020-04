Coronavirus: Corea del Sud, nuove infezioni giornaliere ancora inferiori a 50

- La Corea del Sud ha registrato ieri 47 nuovi contagi da coronavirus nell’arco delle ultime 24 ore, un dato analogo a quello di domenica 5 aprile, quando i nuovi casi di infezione erano calati per la prima volta da fine febbraio sotto la soglia dei 50 casi giornalieri. Da circa tre settimane la Corea del Sud registra un andamento costante dei nuovi contagi giornalieri, che si aggirano attorno al centinaio. I nuovi casi di contagio portano il bilancio complessivo dei soggetti infetti nel paese a 10.331, secondo i dati forniti dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie sudcoreani. Ad oggi, le persone guarite dalla Covid-19 in Core adel Sud sono 6.694. Il governo sudcoreano ha introdotto misure di quarantena più rigide per i viaggiatori e i cittadini in arrivo dagli Stati Uniti. Il bilancio dei deceduti nel paese è aumentato a 192 persone. Il governo sudcoreano ha prorogato le misure di distanziamento sociale già in vigore nel paese. (segue) (Git)