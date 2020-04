Coronavirus: Manfredi, da Cdm misure urgenti per ridurre tempi accesso al lavoro laureati

- Dopo il Consiglio dei ministri di oggi, è in arrivo una serie di misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, ma anche per procedure concorsuali ed esami di abilitazione per l'accesso alle professioni vigilate dal ministero della Giustizia. Lo si apprende da una nota del ministero dell'Università e della Ricerca nella quale si legge: "In relazione al protrarsi dello stato di emergenza, qualora sia necessario, potranno essere definite misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari, mediante uno o più decreti del ministro dell'Università e della Ricerca, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206". Tali misure saranno volte ad assicurare il riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalità della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. (segue) (Com)