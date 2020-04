Coronavirus: Manfredi, da Cdm misure urgenti per ridurre tempi accesso al lavoro laureati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A cambiare, continua la nota del dicastero, potrebbero essere anche le modalità di svolgimento, rispetto a quelle ordinarie, comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle diverse professioni elencate, oppure, ad esempio, il semestre di tirocinio professionale previsto per l'accesso alla professione forense. "Si tratta di un'operazione di semplificazione delle procedure", commenta il ministro Gaetano Manfredi. "Una semplificazione", aggiunge, "che, tuttavia, lascia impregiudicata la verifica di una adeguata formazione professionale, assicurando allo stesso tempo la continuità di azione del nostro Paese, nonostante il coronavirus. Naturalmente, come sempre, intendo confrontarmi e collaborare costantemente anche con gli ordini professionali per la definizione delle modalità operative di attuazione delle misure, in un'ottica di collaborazione sinergica, indispensabile per il futuro dell'Italia. Malgrado l'emergenza da coronavirus, il nostro obiettivo è quello di ridurre i tempi dei nostri laureati nell'accedere al mondo del lavoro". (Com)