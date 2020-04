Coronavirus: Conte, in decreto aprile misure per categorie in sofferenza

Roma, 06 apr 20:55 - (Agenzia Nova) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, ha annunciato: "Lavoriamo per un decreto più corposo che avrà un approccio articolato per le categorie in sofferenza". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, ha annunciato: "Lavoriamo per un decreto più corposo che avrà un approccio articolato per le categorie in sofferenza". (Rin)