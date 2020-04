Coronavirus: Cisl, dialogo con prefetto Rieti, preoccupati per lavoratori Amazon Passo Corese

- "Nel corso di una videoconferenza che si è tenuta oggi con il prefetto di Rieti, abbiamo rinnovato la nostra preoccupazione in merito ai protocolli di sicurezza per lo stabilimento Amazon di Passo Corese: continuano infatti a giungerci segnalazioni dai lavoratori sulla mancanza di rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e sulla dotazione di dispositivi di protezione individuali". Lo dichiarano, in una nota congiunta, il segretario generale della Fit-Cisl di Roma e Lazio, Marino Masucci, e Paolo Bianchetti, coordinatore per Rieti della Cisl di Roma e Rieti, che ha partecipato alla call. "La lettera del prefetto inviata all'azienda nei giorni scorsi – proseguono i sindacalisti – ha prodotto importanti risultati, adesso i protocolli anticontagio devono però essere applicati alla lettera: ne va della salute di oltre mille persone che lavorano presso lo stabilimento. Tra i vari temi che abbiamo affrontato anche quello della sicurezza dei lavoratori della aziende del trasporto pubblico locale e dell'igiene urbana: il prefetto ha garantito un intervento sulle aziende per fare in modo che tutti i lavoratori operino in sicurezza: si tratta di obiettivi che vanno raggiunti in modo imprescindibile", conclude la nota. (Com)