Coronavirus: Raggi, investito un milione di euro per donare alimenti a famiglie in difficoltà

- "Abbiamo investito 1 milione di euro per comprare dei pacchi con pasta, farina, pomodori pelati, olio, latte, zucchero, tonno e altri alimenti da donare prima di Pasqua a cittadini e famiglie in difficoltà". Lo afferma, in un post su Facebook, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Stiamo impiegando risorse su più fronti, potenziando ogni giorno i servizi, per venire incontro a tutte le persone e alle famiglie che stanno avendo difficoltà ad arrivare a fine mese a causa dell’emergenza coronavirus. Chiediamo agli esercizi commerciali collaborazione in questo momento delicato. Per questo abbiamo lanciato un avviso di manifestazione di interesse per individuare le ditte interessate alla fornitura di generi alimentari da utilizzare per il confezionamento di pacchi spesa, da consegnare ai cittadini che rientrano in condizioni di estremo disagio economico - continua la prima cittadina di Roma -. Possono partecipare tutti gli esercizi commerciali che hanno sede nel territorio di Roma Capitale. Per farlo è necessario compilare il modello di domanda presente sul sito di Roma Capitale e inviarlo entro e non oltre le ore 21 del 7 aprile 2020 all’indirizzo pec protocollo.servizisociali@pec.comune.roma.it. Questo permetterà di far arrivare i pacchi già questo giovedì in modo da poter distribuirli alle famiglie prima di Pasqua", conclude Virginia Raggi.(Rer)