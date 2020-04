Regno Unito: coronavirus, Boris Johnson trasferito in terapia intensiva

- Il primo ministro britannico, Boris Johnson, è stato trasferito in un'unità di terapia intensiva dopo che le sue condizioni sono peggiorate. Lo ha detto un portavoce di Downing Street. “Da domenica sera, il primo ministro è stato affidato alle cure dei medici dell'ospedale St Thomas di Londra, dopo che ha riscontrato persistenti sintomi di coronavirus. Nel corso di questo pomeriggio, le condizioni del primo ministro sono peggiorate e, su consiglio del suo team medico, è stato trasferito al reparto di terapia intensiva dell'ospedale”, ha detto il portavoce. Johnson ha chiesto al ministro degli Esteri Dominic Raab, che per stato è il sostituto designato, di assumere tutte le sue funzioni qualora questa misura si renda necessaria. “Il primo ministro sta ricevendo un'eccellente cura e ringrazia tutto lo staff del Sistema sanitario nazionale per il loro duro lavoro e dedizione”, ha detto il portavoce. Da diverse ore si rincorrono le indiscrezioni sul peggioramento dello stato di salute del premier britannico ma sinora erano state smentite da Downing Street. (Res)