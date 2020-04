Coronavirus: Borrell, valutare creazione task force militare per scambio informazioni (2)

- Oggi i ministri della Difesa dell'Ue hanno discusso delle implicazioni della difesa nel contesto della pandemia di Covid-19, concentrandosi in particolare sull'assistenza militare e sulla situazione delle missioni e operazioni militari e civili dell'Ue. I ministri hanno condiviso esempi di come le loro forze armate hanno contribuito agli sforzi per contrastare la crisi di Covid-19 fornendo sostegno logistico e di trasporto, costruendo ospedali a tempo di record, schierando il loro personale medico e supportando la polizia e altri servizi nazionali. In questo contesto è stato deciso di esplorare la creazione di una task force guidata dallo staff militare dell'Ue per scambiare informazioni e condividere le migliori pratiche tra gli Stati membri dell'Ue, in pieno coordinamento e complementarità con la Nato (Beb)