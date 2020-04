Coronavirus: Azzolina, non si pò parlare di 6 politico, studenti recupereranno insufficienze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto varato dal Cdm fa in modo che "nessuno venga lasciato indietro. Abbiamo pensato a due opzioni che permetteranno di fare gli esami secondo i reali apprendimenti fatti con la didattica a distanza. Non si può parlare di 6 politico, se ci sarà da recuperare i nostri studenti recupereranno in settembre". Lo ha annunciato il ministro dell'istruzione, Lucia Azzolina, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. (Rin)