Coronavirus: Conte, dovremo continuare a fare sacrifici ancora per un po'

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, ha annunciato che su quanto accadrà "dopo il 13 aprile non siamo in condizioni di anticiparlo. Ci riserviamo di seguire l'evoluzione della curva ed ogni valutazione. Saremmo i più felici nell'allentare le misure, ma fissare una data oggi vuol dire anticipare qualcosa priva di fondamento. Dovremo continuare a fare sacrifici ancora per un po'", ha concluso. (Rin)