Coronavirus: Delrio (Pd), bene governo su liquidità immediata

- Per il capogruppo del Partito democratico alla Camera, Graziano Delrio, "la decisione del governo di fornire liquidità immediata per 400 miliardi alle imprese va nella giusta direzione. E' indispensabile che queste risorse arrivino subito alle aziende. La ripartenza del Paese - aggiunge il parlamentare in una nota - ha bisogno che il sistema produttivo sia messo in condizione di superare quanto prima le difficoltà causate dall'emergenza sanitaria".(Com)