Coronavirus: Dadone, da governo piano straordinario per rilancio nostro tessuto economico (2)

- Dadone prosegue: "Il Movimento cinque stelle ha da sempre guardato, in particolare, al mondo delle piccole e medie imprese italiane con grande attenzione, supportandolo con diverse iniziative: per esempio il microcredito, finanziato dal taglio dei nostri stessi stipendi. Con il decreto Liquidità, che abbiamo appena approvato nel Consiglio dei ministri, abbiamo messo in campo interventi straordinari che, potenziando il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e semplificando gli iter per accedere ai finanziamenti, generano con l’effetto leva liquidità per decine e decine di miliardi di euro destinata alle aziende fino a 499 dipendenti. Sono misure - conclude la titolare per la Pubblica amministrazione - che vanno ad aggiungersi a quelle già attivate dal decreto Cura Italia, misure necessarie per risollevare il nostro Paese e superare tutti insieme questa emergenza, più forti e uniti". (Rin)