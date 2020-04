Coronavirus: Patuanelli, garanzie prestate da Stato per imprese è operazione più ampia in Europa

- Per il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, "il governo ha inteso rispondere all'esigenza assoluta delle imprese che che è quella di poter avere la liquidità. Lo abbiamo fatto per le grandi imprese con il meccanismo che è quello di Sace - ha aggiunto l'esponente dell'esecutivo nella conferenza stampa, a palazzo Chigi, dopo il Consiglio dei ministri -. Abbiamo potenziato il Fondo centrale di garanzia con la possibilità di prestiti fino a 5 milioni di euro con la garanzia dello Stato fino al 90 per cento. Fino a 25 mila euro di prestito la garanzia dello Stato sarà prestata fino al 100 per cento per il piccolo imprenditore e l'erogazione del prestito sarà immediata, senza vincoli". Patuanelli ha poi aggiunto: "Garantiamo affidamenti fino a 80 mila euro con la garanzia prestata dallo Stato fino al 90 per cento e fino al 100 per cento con la garanzia dei confidi. Con il complesso di norme approvato oggi dal Consiglio dei ministri - ha concluso Patuanelli - abbiamo fatto l’operazione più ampia in Europa come garanzie prestate dallo Stato per sostenere la liquidità degli imprenditori. Il governo ha grande fiducia in loro". (Rin)