Coronavirus: Borrell, valutare creazione task force militare per scambio informazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esplorare la creazione di una task force guidata dallo staff militare dell'Unione europea per scambiare informazioni e condividere le migliori pratiche tra gli Stati membri dell'Ue, in pieno coordinamento e complementarità con la Nato. E' quanto è stato deciso nella videoconferenza dai ministri della Difesa dell'Ue. Lo ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, dopo la videoconferenza con i ministri della Difesa. "Abbiamo convenuto di esplorare il modo in cui potremmo utilizzare le competenze militari a livello dell'Ue per sostenere lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri. A tal fine, potremmo istituire una task force con il servizio europeo per l'azione esterna, guidata dallo staff militare dell'Ue", ha dichiarato. (segue) (Beb)