Coronavirus: Conte, mai impedite ordinanze zone rosse a governatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri, ha affermato: "Non abbiamo mai impedito ai governatori di assumere ordinanze" e dunque neanche alla regione Lombardia sulla dichiarazione di zona rossa per Nembro e Alzano Lombardo. "Lo hanno fatto altri governatori. Non era una risposta polemica o di chi vuole imputare responsabilità", quella sulla responsabilità di indicare, appunto le zone rosse in Lombardia. (Rin)