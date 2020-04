Coronavirus: due aziende di New York produrranno camici chirurgici riutilizzabili

- Due aziende di New York stanno lavorando insieme per fornire camici chirurgici per gli operatori sanitari in prima linea nella lotta al coronavirus nella loro città. Lo riporta oggi l'emittente "Cbs". I camici saranno riutilizzabili. Crye Precision, un'azienda di armature per il corpo e la società di moda Lafayette 148 si sono unite per creare gli abiti da ospedale al Navy Yard di Brooklyn. "Quello che vediamo oggi è davvero stimolante", è stato il commento del sindaco di New York, Bill de Blasio, dopo aver visitato la struttura."Due aziende, qui nel Navy Yard, stanno creando un prodotto che non hanno mai creato prima per aiutare gli operatori sanitari", ha aggiunto. Entro la fine della giornata, saranno realizzati oltre 9.200 abiti per dispositivi di protezione individuale, ha affermato Blasio. Entro la fine della settimana, saranno realizzati quasi 19 mila camici, che entro la fine del mese saliranno a 320 mila. La scorsa settimana sono stati utilizzati 1,8 milioni di camici chirurgici in tutti gli ospedali di New York. Questa settimana, si prevede che verranno utilizzati circa 2,5 milioni di camici chirurgici. Al momento ci sono oltre 67.500 casi confermati di Covid-19 nella città di New York, con oltre 2.600 morti segnalati. (Nys)