Governo: Di Maio, commercio estero centrale per rilancio paese

- Il commercio estero avrà un ruolo centrale per il paese e il marchio Made in Italy “ci renderà sempre più orgogliosi di essere italiani”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e della Cooperazione internazionale, in un messaggio sul suo profilo Facebook. “Da giorni ripeto che dobbiamo lavorare per rimettere in moto l’economia del nostro Paese e per farlo bisogna sostenere lavoratori e imprese. Bene, oggi abbiamo trovato un accordo che oltre a rafforzare il ruolo del ministero degli Affari esteri in tema di commercio estero, ci permetterà di intervenire a favore delle aziende italiane con un nuovo patto per l’export”, ha dichiarato Di Maio. (segue) (Res)