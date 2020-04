Coronavirus: Dadone, da governo piano straordinario per rilancio nostro tessuto economico

- Secondo il ministro per la Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, "non si fermano le misure eccezionali che come governo stiamo prendendo ed ecco fino a 400 miliardi in più per il nostro tessuto economico con il decreto Liquidità: un piano straordinario di rilancio pensato per tutelare imprese grandi e piccole, commercianti, professionisti, artigiani e autonomi, salvaguardare l’export e tutti quei settori che costituiscono la spina dorsale del nostro sistema produttivo. L’emergenza - aggiunge l'esponente dell'esecutivo sul suo sito - ha messo a dura prova moltissimi imprenditori, che non riescono a mandare avanti le loro attività, a volte neppure in forma ridotta, ma che devono comunque affrontare spese e impegni assunti ancor prima che scoppiasse l’epidemia. A loro, come Stato, abbiamo il dovere di tendere la mano, metterli in sicurezza e assicurare le migliori condizioni possibili per favorire la ripresa". (segue) (Rin)