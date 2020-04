Coronavirus: Zingaretti, liquidità a imprese grande risultato ottenuto con contributo di tutti

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, giudica il decreto per la liquidità alle imprese "un grande risultato italiano" e su Facebook spiega: "Un sostegno fondamentale per le nostre aziende, per la difesa delle imprese italiane, della produzione e del lavoro raggiunto con il contributo di tutti. Ora ci vuole il massimo della velocità dal sistema amministrativo e delle banche per l'accesso alla liquidità. Andiamo avanti". Secondo Zingaretti, "dare sicurezza significa approvare presto il decreto di aprile e preparare il decreto sulle semplificazioni. Facciamolo e rimaniamo uniti come sistema Paese e l'Italia ce la farà". (Rin)