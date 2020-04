Coronavirus: Conte, predisponiamo misure per ripartire con forza in fase 2

- "Stiamo predisponendo misure che ci consentiranno di ripartire con forza e recuperare il terreno perduto". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. "Stiamo lavorando a provvedimenti di più ampia prospettiva perchè speriamo che la Pasqua possa diventare il momento in cui la curva diventi sotto controllo e ci consenta di programmare una fase successiva. Una fase - ha chiarito - in cui cercheremo di raccogliere le forze per proiettarci verso la rinascita". (Rin)