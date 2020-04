Tlc: Inwit, assemblea ordinaria azionisti approva bilancio 2019 e delibera distribuzione dividendo (2)

- Inwit comunica, poi, che "il dividendo verrà posto in pagamento dal 20 maggio 2020 (con stacco cedola il 18 maggio 2020, in conformità al calendario di Borsa italiana) e record date (ossia la data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso ai sensi dell’articolo 83-terdecies del Tuf) il 19 maggio 2020. L’Assemblea di Inwit ha infine approvato, ai sensi dell’articolo 123-ter del decreto legislativo 58 del TUF, la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione in materia di compensi degli amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche, con riferimento all’esercizio 2020 e si è espressa in senso favorevole sulla seconda sezione della stessa Relazione, in materia di compensi 2019. La Relazione sulla remunerazione è disponibile sul sito internet della società, all’indirizzo www.inwit.it, nelle sezioni 'Governance/Assemblea degli Azionisti'". (segue) (Com)