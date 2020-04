Coronavirus: Usa, morta neonata in Louisiana

- Una neonata contagiata col coronavirus è morta oggi negli Stati Uniti, appena un giorno dopo la sua nascita. Lo riporta l'emittente "Cbs". La neonata è morta circa cinque giorni dopo che sua madre è stata ricoverata in un ospedale della Louisiana. Non è ancora chiaro se anche alla madre fosse stato diagnosticato il Covid-19. Le morti accertate per coronavirus nella popolazione al di sotto dei 30 anni sono estremamente rare in tutto il mondo, tuttavia questo non sarebbe il primo caso in cui genitori malati trasmettono l'infezione ai neonati. (Nys)