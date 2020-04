Energia: la crisi del settore petrolifero porta i produttori a valutare nuove alleanze strategiche

- Il crollo della domanda petrolifera provocato dalla pandemia di coronavirus sta delineando nuovi scenari di alleanza tra i vari produttori. Nuovi attori sono entrati nel dibattito degli ultimi giorni sulle possibili soluzioni per tentare di porre fine alla guerra dei prezzi tra Russia e Arabia Saudita iniziata lo scorso 6 marzo, proprio nel pieno dell’emergenza Covid-19, con il fallimento di una proroga dell’accordo tra Opec e paesi al di fuori del Cartello. Secondo diversi osservatori, i paesi che potrebbero incidere maggiormente su un deciso cambio di rotta sul lato dell’offerta petrolifera sono Stati Uniti, Canada, Norvegia e Brasile, con una produzione complessiva pari a 22,7 milioni di barili al giorno. Un’alleanza, anche temporanea, tra uno spettro così vasto di produttori non ha precedenti nella storia e avrebbe importanti ricadute a livello geopolitico, soprattutto in caso di una partecipazione attiva degli Stati Uniti.Per ora, proprio gli Usa, primo produttore di petrolio con 15 milioni di barili al giorno, hanno dato segnali contrastanti sulla possibilità concreta di avviare una politica concertata di tagli, nonostante il settore del petrolio da scisti bituminosi sia già al collasso. Lo scorso 2 aprile il presidente Donald Trump ha annunciato una possibile intesa con l’Arabia Saudita per tagli fino a 10 milioni di barili, seguita dalla richiesta di Riad di una riunione in videoconferenza dell’Opec+ con la partecipazione di altri paesi membri del G20. Trump ha in seguito cambiato nuovamente posizione, contestando la creazione dei cartelli e rispolverando l’ipotesi di dazi per fermare i concorrenti russi e sauditi. Canada e Norvegia, rispettivamente al settimo e al 15mo posto per produzione petrolifera, si sono detti invece disponibili ad attuare tagli unilaterali alla produzione in caso di un accordo con gli altri grandi produttori. Come sottolineato in messaggio su Twitter dal direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie), Fatih Birol, il ministro dell’Energia canadese, Seamus O'Regan, si è detto concorde sul ruolo dei paesi del G20 nel contribuire a mantenere la stabilità dei mercati. Da parte sua il ministro del Petrolio norvegese, Tina Bru, ha sottolineato di voler considerare un taglio della produzione in caso vi fosse un accordo tra i produttori di avviare una riduzione sensibile della produzione. Il Brasile, decimo produttore mondiale di petrolio, non ha espresso ancora ufficialmente la sua posizione, tuttavia la compagnia Petrobras, anche a causa delle difficoltà economiche, ha già tagliato la produzione di 200 mila barili al giorno, ossia del 9 per cento.L’alleanza nota come Opec+, formata nel 2016 per far fronte alla crisi petrolifera del 2015, aveva portato alla formazione di un possibile mega cartello petrolifero formato da 11 paesi dell’Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Opec), guidati dall’Arabia Saudita, e da dieci produttori tra cui Russia, Messico e Kazakhstan per una produzione combinata a febbraio 2020 di 41 milioni di barili di petrolio. Per circa quattro anni il gruppo è riuscito a mantenere una certa stabilità nei prezzi del petrolio con tagli che prima del fallimento della riunione di Vienna del 6 marzo scorso si erano mantenuti intorno a 1,2 milioni di barili al giorno. Il nuovo scenario caratterizzato dalla futura recessione globale e da un crollo della domanda petrolifera impone, secondo molto osservatori, la partecipazione di altri paesi produttori ai tagli per ridurre in modo sensibile l’offerta sul mercato.Riad e Mosca premono per la partecipazione di altri paesi al di fuori dell’alleanza Opec+ ai tagli petroliferi. L’Arabia Saudita desidera la partecipazione a livello di G20, forte anche della presidenza del gruppo, che potrebbe organizzare una videoconferenza dei ministri dell’Energia il prossimo 10 aprile. La Russia, tramite il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha sottolineato di essere sempre disponibile a rafforzare la cooperazione con paesi terzi in modo da stabilizzare i mercati energetici. “Voglio ricordare che il presidente Vladimir Putin ha ribadito più volte che le autorità russe sono pronte a collaborare con paesi terzi allo scopo di stabilizzare il mercato energetico globale”, ha detto il rappresentante della presidenza di Mosca parlando oggi con i giornalisti. Rispondendo ad un’altra domanda, Peskov ha dichiarato che “anche i paesi che non hanno aderito all’accordo Opec+ sui tagli alla produzione di petrolio dovrebbero contribuire a stabilizzare il mercato”.Nonostante le dichiarazioni la data per una riunione allargata dei paesi produttori non è ancora ufficiosa, probabilmente il 9 aprile. In un primo momento la riunione era prevista per oggi, tuttavia lo scambio di accuse tra la Russia e l’Arabia Saudita sulla responsabilità del fallimento dell’accordo del 6 marzo, che prevedeva tagli fino a 3 milioni di barili al giorno, avrebbero spinto per un rinvio di alcuni giorni, con la videoconferenza che potrebbe tenersi il prossimo 9 aprile. Allo scambio di accuse tra Russia e Arabia Saudita si è aggiunta la posizione di Trump che contestando la creazione dei cartelli ha rispolverato l’ipotesi di dazi per fermare i concorrenti russi e sauditi. Proprio queste incertezze hanno avuto una decisa influenza sulle quotazioni petrolifere, dimostrando come per il momento i mercati siano ancora scettici sull’ipotesi di una chiara strategia di tagli nel breve periodo. I prezzi del petrolio sono scesi in apertura di mercati, dopo i rialzi record della scorsa settimana. Il Brent è sceso nei primi scambi attestandosi a poco più di 30 dollari al barile, perdendo più di 3 dollari rispetto ai massimi di venerdì, ma mantenendo la maggior parte dei guadagni ottenuti la scorsa settimana. Il benchmark Wti è stato scambiato a oltre 26 dollari al barile, in calo di quasi il 7 per cento rispetto alla precedente sessione.Lo spettro di un nuovo crollo dei prezzi ha spinto Russia, Usa e Arabia Saudita a dare segnali maggiormente concilianti pur non attraverso i propri leader. Il presidente del Fondo sovrano russo, Kirill Dmitriev, ha dichiarato in un’intervista all’emittente “Cnbc” che Arabia Saudita e Russia sono "molto, molto vicine" a un accordo per tagliare la produzione di petrolio per compensare il calo della domanda. Il segretario all’Energia Usa, Dan Brouillette, ha invece rivelato di aver avuto “una produttiva discussione” con il ministro saudita, Abdulaziz bin Salman al Saud, sull'instabilità dei mercati petroliferi. Entrambi hanno convenuto di continuare i colloqui attraverso una riunione dei ministri dell'Energia del G20 che si terrà "nel prossimo futuro". Dopo i record di produzione ed esportazioni annunciati la scorsa settimana, Aramco ha nel frattempo rinviato la pubblicazione del nuovo listino prezzi del greggio al 9 aprile, nel tentativo di verificare spiragli di intesa con i partner non Opec. (Res)