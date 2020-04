Coronavirus: Regione Lombardia, ok ad apertura mercati coperti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Regione Lombardia ha accolto la richiesta, venuta anche dal sindaco di Milano Giuseppe Sala, di riaprire i mercati coperti e in una nota fa sapere: "Regione Lombardia, ha predisposto un'ordinanza, a firma del presidente Attilio Fontana, grazie alla quale i 'mercati coperti' da domani potranno essere aperti alle medesime condizioni che valgono per i supermercati". (com)