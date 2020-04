Libano: Aoun invita paesi Gruppo sostegno internazionale a dare aiuti finanziari

- Il presidente libanese, Michel Aoun, e il primo ministro, Hassan Diab, hanno invitato i paesi membri del Gruppo di sostegno internazionale (Gis) ad aiutare finanziariamente il Libano, affinché superi il deterioramento delle condizioni economiche e sociali, aggravate dalla pandemia della Covid-19. Nel corso di un incontro con i rappresentanti dei paesi del Gis, tra cui Italia, Germania, Cina, Stai Uniti, Francia, Regno Unito, Russia, Lega araba, Nazioni Unite e Unione europea, oltre a membri della Banca mondiale. Il paese, a causa di un ingente indebitamento, ha annunciato a marzo il suo primo default nella storia, dopo diversi mesi di calo delle riserve di valuta estera e di deprezzamento della valuta nazionale sul mercato parallelo. La diffusione della Covid-19 suscita timori di conseguenze peggiori per un'economia già in difficoltà. L'attuale governo, formato a gennaio dopo mesi di proteste popolari contro l’esecutivo, aveva elaborato un piano di salvataggio economico prima che l'epidemia globale paralizzasse il paese, dove finora si registrano 541 casi di contagio e 19 morti. Di fronte agli ambasciatori del Gis, Aoun ha espresso le sue paure per un crollo totale. "Mentre ci stavamo preparando a lanciare tutta una serie di riflessioni e azioni per combattere la crisi economica che sta bloccando il Libano, siamo stati assaliti dalla pandemia di Covid-19 che ha colpito il mondo. Il paese è stato quindi costretto ad annunciare lo stato di emergenza sanitaria, che ha rallentato in parte il lancio (dei cantieri) e aggravato la sua crisi. Per far fronte a tutti questi test e alle loro ripercussioni, oggi abbiamo più che mai necessità di assistenza internazionale da parte dei paesi amici del Libano", ha dichiarato Aoun. (segue) (Lib)