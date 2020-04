Libano: Aoun invita paesi Gruppo sostegno internazionale a dare aiuti finanziari (2)

- "Il Libano sta attualmente preparando un piano economico e finanziario globale, al fine di correggere i profondi squilibri e rimediare alle distorsioni derivanti da 30 anni di cattiva gestione politica, economica e finanziaria (...) preceduti da 15 anni di guerre devastanti", un ha ricordato il capo dello Stato, indicando che questo programma di riforma "richiederà un sostegno finanziario esterno, in particolare da parte di paesi amici e del Gruppo di sostegno internazionale in Libano" . Inoltre, il paese conta di ricevere gli 11 miliardi di aiuti promessi alla conferenza Cedre di Parigi dell'aprile 2018. Questi importi non sono mai stati erogati a causa della mancanza di attuazione delle riforme promesse da Beirut in cambio di tali aiuti. "Tutti gli aiuti internazionali sono quindi ben accetti", ha aggiunto Aoun, aggiungendo che "il piano finanziario ed economico (di salvataggio) stava per essere completato". Inoltre, Aoun ha insistito sulla crisi degli sfollati siriani che "pesa oggi più che mai" sul paese, invitando nuovamente la comunità internazionale a prendere le proprie "responsabilità" e garantire il ritorno sicuro dei rifugiati nel loro paese. "Oggi il Libano riunisce sulla sua terra i due pesi più pesanti che abbiano mai colpito il mondo per 75 anni. Se la pandemia di Covid-19 è un grave disastro che colpisce tutti i paesi del mondo e ne facciamo parte , la crisi degli sfollati siriani pesa completamente sul Libano con un costo che ha superato i 25 miliardi di dollari secondo le istituzioni internazionali. Sfortunatamente, all'orizzonte non è prevista alcuna soluzione", ha concluso. (Lib)