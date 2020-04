Coronavirus: Grimoldi (Lega) su zona rossa, Conte non ha dignità di riconoscere i suoi errori

- "Il premier Giuseppe Conte non ha il coraggio e la dignità per assumersi i suoi errori". Lo dichiara il deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda Salvini Premier Paolo Grimoldi. "Nemmeno di fronte ai 9.202 morti che stasera piange la Lombardia, una cifra purtroppo destinata a salire ulteriormente. Molte di queste vite umane si potevano salvare se l'arrogante Conte avesse ascoltato a fine gennaio il governatore lombardo Attilio Fontana che chiedeva maggiori misure di controllo e prevenzione in Lombardia, sentendosi rispondere da Conte che era un razzista, che era tutto sotto controllo e che il virus non sarebbe arrivato qui. Un mese dopo come Regione e come Lega abbiamo chiesto le zone rosse per Alzano e Orzinuovi, per limitare i contagi e nessuno ci ha risposto e adesso piangiamo oltre tremila morti in quelle due province", spiega Grimoldi. "E di fronte a tutto questo Conte ha l'arroganza di dire che la Regione Lombardia poteva farsi da sola la zona rossa? Non conosce nemmeno la Costituzione, altro che fare il premier", conclude il segretario della Lega Lombarda.(com)