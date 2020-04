Messico: Goldman Sachs taglia stime economia, -4,3 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Goldman Sachs ha tagliato le stime di crescita del Messico per il 2020, pronosticando una contrazione del 4,3 per cento. Il nuovo parere, diffuso dall'economista capo per l'America latina, Alberto Ramos, corregge la stima di una contrazione dell'1,6 per cento effettuata il 18 marzo e segue la presentazione del piano economico per l'uscita dall'emergenza coronavirus presentato domenica dal presidente Andres Manuel Lopez Obrador. "Nonostante il contesto macroeconomico peggiora rapidamente, l'amministrazione di 'Amlo' continua ad essere restia a lanciare un significativo pacchetto di incentivi fiscali", sottolinea Ramos citato dal quotidiano "El Financiero". Il piano del presidente affida la ripresa agli investimenti pubblici, a misure di sostegno alle fasce più deboli della popolazione - per sostenerne i consumi ed evitare ulteriori costi sociali - e a nuove misure di austerità. L'auspicio è che nei prossimi nove mesi, vinta la battaglia contro la Covid-19, l'insieme dei provvedimenti possa arrivare a garantire due milioni di posti di lavoro. Un programma nel quale - per il momento - non rientrano misure ricorrenti in altri paesi come la creazione di nuovo debito o interventi sul piano fiscale. (segue) (Mec)