Messico: Goldman Sachs taglia stime economia, -4,3 per cento nel 2020 (4)

- Il capo dello stato ha anche confermato che non verranno interrotti i lavori dei principali progetti di infrastrutture varati dal suo governo. "Continua la costruzione dell'aeroporto di Santa Lucia", uno tre scali su cui si modellerà il futuro del traffico aereo di Città del Messico, "il ripristino delle sei raffinerie e la nuova raffineria di Dos Bocas": in questo caso, il progetto a lungo termine è quello di far tornare in perfetta efficienza le strutture esistenti e crearne una settima - nella regione sudorientale di Tabasco, collegata al porto petrolifero locale - per rendere il paese sempre meno dipendente da un'offerta internazionale di benzine sempre esposta alle possibili variazioni del tasso di cambio. Nel breve periodo, il presidente ha confermato l'intenzione di aumentare fino la raffinazione di greggio a 400mila barili quotidiano, "per non svendere il petrolio da esportazione". (segue) (Mec)