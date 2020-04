Messico: Goldman Sachs taglia stime economia, -4,3 per cento nel 2020 (5)

- "Amlo" ha inoltre ricordato che "esistono finanziamenti sufficienti" per la costruzione dei previsti impianti termoelettrici di cui nella penisola dello Yucatan. Infine il presidente ha confermato la road map per la costruzione del "treno Maya", l'ambiziosa infrastruttura ferroviaria in grado di collegare le principali mete turistiche della zona sudorientale del paese. "Il 30 di aprile di firmerà il contratto per la costruzione del primo troncone del Treno Maya. A maggio stabiliremo la costruzione di altri quattro tronconi", ha detto. Il governo messicano non abbandonerà il paese, ha poi aggiunto "Amlo" promettendo aiuti a piccole imprese familiari e a tutti coloro che "si guadagnano la vita giorno per giorno". Si potenzierà il programma "Seminando vita", la semina di albero da frutta e da legno per creare lavoro e sviluppo nelle regioni di frontiera del paese, tra le più depresse, uno degli strumenti varati come "argine" alla tentazione migratoria. (segue) (Mec)